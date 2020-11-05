Муж Виктории Лопырёвой получил должность первого вице-премьера Коми

Глава Коми Владимир Уйба представил членов правительства республики на внеочередном заседании Госсвета.
Так, руководитель региона возложил на себя обязанности премьер-министра, а должность первого заместителя передал Игорю Булатову — мужу телеведущей Виктории Лопырёвой.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что Лопырёва собирается в скором времени развестись со своим супругом. Об этом рассказал близкий знакомый звезды соцсетей.
Причиной ссоры стала нехватка денег и финансовая нестабильность мужа, который больше не может обеспечивать семью.