Муж Виктории Лопырёвой получил должность первого вице-премьера Коми

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Глава Коми Владимир Уйба представил членов правительства республики на внеочередном заседании Госсвета.

Так, руководитель региона возложил на себя обязанности премьер-министра, а должность первого заместителя передал Игорю Булатову — мужу телеведущей Виктории Лопырёвой.

Как уточняет «КП-Коми», кандидатуру Булатова поддержали большинство депутатов. В своём выступлении Уйба отметил, что перед обновлённым правительством стоят важные задачи, которые придётся решать в условиях дефицита бюджета.

Ранее NEWS.ru писал, что Лопырёва собирается в скором времени развестись со своим супругом. Об этом рассказал близкий знакомый звезды соцсетей.

Причиной ссоры стала нехватка денег и финансовая нестабильность мужа, который больше не может обеспечивать семью.