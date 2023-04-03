Муж Треповой отреагировал на убийство Татарского Муж Треповой заявил, что не имеет отношения к убийству Татарского

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Цветы у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский

Дмитрий Рылов, муж подозреваемой в причастности к убийству военкора Владлена Татарского Дарьи Треповой, заявил, что не имеет отношения к происшествию. Согласно заявлению Либертарианской партии России, в которой состоит мужчина, он долгое время находится за границей и не знал предполагаемых планах жены, передает РИА Новости.

Дарья никогда не была членом нашей партии. По нашим данным, она также никогда не была сторонницей Либертарианской партии. Член ЛПР Дмитрий Рылов уже длительное время находится за границей и, по его словам, не имеет никакого отношения к предполагаемым действиям Дарьи и не был осведомлен о них, — говорится в сообщении.

Взрыв в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге прогремел накануне вечером. В тот момент в заведении проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского, он погиб. По одной из версий, источником взрыва стала статуэтка, которую военкору передала Трепова до начала мероприятия.

В МВД допускают, что Трепова могла не знать о взрывчатке в статуэтке. В ведомстве не исключают, что злоумышленники могли ее использовать, поскольку она ранее переписывалась с Татарским и посещала мероприятия с его участием. Девушка свою причастность к убийству отрицает.