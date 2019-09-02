https://static.news.ru/photo/5efcd872-cd69-11e9-958c-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская и Иван Соловьев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую бросил муж — бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев. Расставание, по его словам, произошло потому, что супруги не сошлись характерами.

Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться. Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный. Конечно, самая превосходная степень здесь относится к даме, — сказал РИА Новости Соловьев.



Ранее Поклонская говорила, что в её личной жизни произошли радикальные перемены, «о которых никто не догадывается» и которые она пока намерена сохранить в тайне.

Пара поженилась в августе 2018 года. Свадьбу сыграли в Крыму в тайне от публики. На церемонии присутствовали коллеги, родные и друзья.По словам гостей, торжество было «скромным, но со вкусом». Когда информация просочилась в прессу Поклонская призналась, что Соловьёв покорил её очаровательной улыбкой, писал News.ru.