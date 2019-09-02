Бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьёв — муж депутата Государственной думы Натальи Поклонской — рассказал о том, что им было трудно жить вместе.
Что толку от красивого бокала известной марки, если он пуст? Так и с людьми, — передаёт его слова «
КП».
Соловьёв отметил, что им — двум самодостаточным людям — было трудно ужиться вместе.
Как ранее писал News.ru, интернет-пользователи прокомментировали расставание Натальи Поклонской и Ивана Соловьёва. Брачный союз продержался всего год.