https://static.news.ru/photo/0cc041e6-cd84-11e9-a313-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская и Иван Соловьёв Фото: Сергей Булкин/News.ru

Бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьёв — муж депутата Государственной думы Натальи Поклонской — рассказал о том, что им было трудно жить вместе.

Что толку от красивого бокала известной марки, если он пуст? Так и с людьми, — передаёт его слова « КП ».

Соловьёв отметил, что им — двум самодостаточным людям — было трудно ужиться вместе.

Как ранее писал News.ru, интернет-пользователи прокомментировали расставание Натальи Поклонской и Ивана Соловьёва. Брачный союз продержался всего год.