Муж Натальи Рагозиной хотел завести второго ребенка незадолго до смерти Наталья Рагозина сообщила, что перед смертью ее муж говорил о втором ребенке

Фото: Социальные сети

Наталья Рагозина с мужем Вадимом и дочкой Настей

Чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщила, что супруг Вадим предлагал ей завести второго совместного ребенка всего пару месяцев назад. В июле 47-летняя спортсменка выложила снимок своей предыдущей беременности и призналась, что «скучает по животику», ведь это было «самое лучшее время». Она также добавила, что муж посоветовал ей не грустить и предложил «повторить».

После сообщений о внезапной гибели супруга Рагозина вышла на связь и опубликовала последний снимок мужчины с их годовалой дочерью Анастасией. Спортсменка не стала сопровождать фото подписью.

Ранее стало известно, что муж Рагозиной скончался в возрасте 57 лет от остановки сердца спустя год после свадьбы. Бракосочетание прошло в Израиле. Невеста была на последних сроках беременности. Она не раз говорила, что чувствует себя счастливой, потому что нашла настоящего мужчину. Помимо годовалой дочери Рагозина воспитывает старшего сына Ивана. Также спортсменка отмечала, что смогла сама выносить и родить ребенка в 46 лет, так как совершила паломничество по святым местам в Иерусалиме.