Муж Блиновской заявил, что из-за ареста счетов их семья осталась без денег Муж Елены Блиновской заявил, что после ареста счетов их семье не на что жить

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Елена и Алексей Блиновские

Супруг блогера Елены Блиновской, предприниматель Алексей Блиновский заявил, что после того, как следственные органы наложили арест на счета их компаний, семье стало не на что жить, сообщает Life. Бизнесмен сообщил, что сама Елена сейчас находится в подавленном состоянии, но они «будут думать», где найти деньги и как выплатить задолженность по налогам в размере более 900 млн рублей.

Будем что-то думать, придумывать. Понятно, что она (Елена Блиновская - NEWS.ru) не в очень хорошем настроении, она подавлена, — сказал Алексей.

Блогер признался, что в настоящее время занимается другими бизнесами, связанными с импортозамещением, и надеется, что они продолжат работать. По его словам, его проекты являются социально полезными и направлены на продовольственную безопасность страны.

Ранее стало известно, что Московский городской суд принял решение оставить Блиновскую под домашним арестом. Таким образом, постановление Пресненского суда Москвы о мере пресечения остается в силе. В свою очередь, адвокат Наталия Сальникова заявила, что суд наложил арест на активы Блиновской в размере 64 млрд рублей, в том числе 66 счетов, элитные автомобили и мотоцикл. К настоящему моменту неизвестно, когда налоговые органы подсчитают точный ущерб по данному делу. По мнению Сальниковой, он может быть меньше ранее озвученной цифры в 918 млн рублей.