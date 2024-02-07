Муж Блиновской оказался на грани банкротства из-за задолженности перед ФНС SHOT: IT-компания Алексея Блиновского будет ликвидирована из-за долгов

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Елена и Алексей Блиновские

Муж блогера Елены Блиновской Алексей столкнулся с проблемами, связанными с деятельностью его компаний, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, три из 12 компаний мужчины находятся в стадии ликвидации, а сам он оказался на грани банкротства из-за огромной задолженности перед Федеральной налоговой службы. Как отмечают источники канала, в скором времени он лишится IT-компании «Подари мечту».

Компания «Подари мечту» является одной из должников, утверждают источники SHOT. Всего на ней числится около 2,3 млн рублей долгов. В настоящее время она проходит через процедуру ликвидации наравне с другими компаниями Алексея Блиновского, к которым относят фирму по производству одежды «Три кошки» и компанию по переработке морепродуктов «Аквакультура». Предполагается, что муж блогера может объявить себя банкротом.

Как сообщалось ранее, в деле «королевы марафонов» Елены Блиновской появился новый фигурант, помогавший ей с переводом и обналичиванием средств в обход уплаты налогов. По данным Telegram-канала Mash, Блиновская получила доступ к электронным ключам от системы «Клиент-Банк», что позволило ей совершать любые транзакции без ведома ФНС.