Музей-заповедник «Прохоровское поле» расскажет о подвиге женщин на войне

Фото: vk.com/prohpole

В музее-заповеднике «Прохоровское поле» 29 июля откроется выставка, посвященная мужеству советских женщин во время Великой Отечественной войны. В рамках экспозиции «Женщины на войне» посетители смогут увидеть личные вещи и военные письма тех, кто воевал на фронтах, и тех, кто, не жалея сил, приближал Победу в тылу.

Этой экспозицией мы бы хотели почтить память женщин, внесших неоценимый вклад в Победу. Это заслуга не только мужчин-фронтовиков, но и женщин, которые защищали Родину в тылу и на передовой. Их бессмертный подвиг никогда не будет забыт, как пример величайшего мужества, беспредельной стойкости и беззаветной любви к Родине, — рассказала директор музея-заповедника Наталья Овчарова.

Выставка будет работать в музее «Третье ратное поле России» до 15 сентября 2022 года.

Фото: Пресс-служба музея-заповедника «Прохоровское поле»

Прохоровское поле как место сражения является третьим ратным полем России после Куликова поля и Бородинского. Расположен музей-заповедник в Белгородской области.

Ранее стало известно, что все экспонаты из Государственного музейного фонда РФ, которые находились на выставках в недружественных странах, возвращены на родину. Специальный представитель президента России Михаил Швыдкой заявил, что две или три работы, представляющие культурную ценность, не были привезены в Россию. Они принадлежат частным коллекционерам. Он объяснил, что вопрос о возвращении данных предметов искусства решить достаточно трудно, пока их владельцы находятся под европейскими санкциями.