https://static.news.ru/photo/858434ac-385f-11ea-bc84-fa163e074e61_660.jpg Виталий Мутко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исполняющий обязанности вице-премьера Виталий Мутко заявил, что изменения в правительстве не повлияют на ход и темпы восстановительных работ в Иркутской области.

После формирования [правительства] могут быть изменения, но это не меняет сути, нам нужно продолжать работать, — цитирует его ТАСС.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. По причине сильных ливней уровень воды в реках повысился, и они вышли из берегов. ЧП затронуло более ста населённых пунктов. В общей сложности было затоплено около 11 тысяч жилых домов, в которых проживают более 34 тысяч человек.

Ранее NEWS.ru писал, что власти региона так и не смогли ликвидировать ущерб, причинённый стихией. В частности, жители Тулуна, который пострадал сильнее всего, вынуждены жить в сгнивающих домах и биться в судах за каждую копейку компенсации.