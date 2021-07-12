Мутко: спрос на ипотеку на частные дома может вырасти в шесть раз

Потенциальный спрос на ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в России в ближайшие пять лет может вырасти в шесть раз и достичь более 100 тысяч кредитов ежегодно. Об этом заявил «Известиям» генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Таким образом он прокомментировал исследование «Дом.РФ» и Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведённое летом 2021 года.

Результаты опроса показывают, что в стране сформирован серьёзный спрос на цивилизованное индивидуальное жилищное строительство. Около 108 тыс. семей ежегодно готовы приобретать индивидуальные дома по доступным ставкам — при обязательном условии строительства этих домов профессиональными девелоперами. Это в шесть раз больше текущего спроса на ипотеку в сегменте, — цитирует его издание.

Сейчас в частных домах живут 21,6 млн семeй, а, согласно опросу, хотят жить вдвое больше — 45,4 млн сeмей. Как полагают в ДОМ.РФ, главным препятствием к развитию рынка ИЖС являются высокие ипотeчные ставки — 10-11%. На таких условиях кредит готовы взять 17-18 тысяч семей ежегодно.

Однако при снижении ставки до 8-9% спрос может вырасти до 160 тысяч кредитов в год. Причём около 70% семей, рассматривающих ипотеку с такими условиями, готовы к обязательному привлечению к строительству профессиональных подрядчиков. Так, при росте спроса до 108 тысяч кредитов на ИЖС в год доля ипотеки в этом секторе увеличится с текущих 2-4% до почти 20%, указывается в исследовании.

Ранее стало известно, что спрос на льготную ипотеку в России упал до минимальных значений начиная с мая прошлого года. Так, финансовый институт развития в жилищной сфере России АО «ДОМ.РФ» сообщил о выдаче в июле — августе 1,6 тысячи кредитов на сумму 3,9 млрд рублей, тогда как за тот же период прошлого года банки одобрили клиентам 3–4 тысячи денежных ссуд в размере 8,8–9,5 млрд рублей.