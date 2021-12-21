Мутко рассказал о собственном опыте покупки квартиры в кредит

Генеральный директор госкомпании ДОМ.РФ Виталий Мутко рассказал в интервью РБК о собственном опыте покупки квартиры в кредит. По его словам, для приобретения жилья в конце 1990-х годов ему пришлось брать кредит и подписывать договор с застройщиком, так как практики ипотечного кредитования в России ещё не было.

[Застройщик] строил, правда, на два года задерживал сдачу. А вот мои дети брали уже полноценную ипотеку, — отметил Мутко.

Ранее ипотечный брокер Дмитрий Ракута призвал не откладывать покупку жилья, отметив, что рост процентных ставок, скорее всего, продолжится в следующие полтора-два года и показатели ключевой ставки могут составить 11–12%. Он также напомнил о существовании программ субсидированной ипотеки, «которую рекламируют не так активно, как следовало бы». Ракута добавил, что в этом случае банк, с которым сотрудничает застройщик, «гасит часть процентов за дольщика», и вместо условных 8–9% получается 3,5–5,5% годовых.

В ВТБ также заявили, что ипотека в России будет дорожать и в 2022 году ставки могут достичь двузначных чисел. В банке это связывают с ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ РФ и призывают власти заранее принять решение о продлении льготной ипотеки после 1 июля 2022 года. При этом сам банк планирует 9 декабря в очередной раз повысить ставки по ипотеке.