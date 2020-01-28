https://static.news.ru/photo/d0f41698-41f9-11ea-9fde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший заместитель премьер-министра Виталий Мутко стал руководителем государственной компании «ДОМ.РФ». Соответствующее решение наблюдательного совета организации появилось официально.

Документ опубликован на портале раскрытия корпоративной отчётности. Сам набсовет возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин, который стал преемником Мутко на должности в правительстве.

В правительстве Мутко занимался реализацией национального проекта «Жильё и городская среда».

До 2024 года «ДОМ.РФ» должен стимулировать строительство на 25,3 тысячи гектаров неиспользуемых участков и помочь заселению 40 тысяч дольщиков. Госкомпания отвечает за привлечение инвестиций в отрасль, повышение качества жилья, доступности ипотеки, развитие городов.

Компания отдаёт в федеральный бюджет 80% чистой прибыли. В первом полугодии 2019-го «ДОМ.РФ» заработал более 10 миллиардов рублей.

Как писал NEWS.ru, после президентского послания 15 января Мутко ушёл в отставку вместе со всем правительством. Эксперты говорили, что чиновник не сохранит пост в кабмине экс-главы ФНС Михаила Мишустина.