Мутко: частные дома могут попасть под льготную ипотеку

Глава ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил «Известиям» в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), что вопрос распространения льготной ипотеки на индивидуальное жильё в настоящее время прорабатывается.

Это пожелание людей. Оно может реализовываться в длительную перспективу, но в целом сейчас прорабатывается вопрос, что можно распространить льготную ипотеку на индивидуальное жильё, семейную ипотеку на индивидуальное жильё. Мы над этим работаем, — отметил Мутко.

По его мнению, чтобы люди оставались жить и работать на Дальнем Востоке, необходимо обеспечить соответствующие условия на Сахалине, которыми пользуются жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что в России впервые за год упали цены на жильё. На юго-востоке Москвы цены упали в июле на 1,5%, а по итогам августа цены могут снизиться ещё на 1,7%. При этом известно, что в Омске цены на квартиры упали на 1,5%, в Челябинске — на 1%, а в Перми — на 0,6%. Специалисты по недвижимости предполагают, что стоимость первичных квартир может снизиться на 10–15%.