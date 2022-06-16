Мутко: 40% россиян не смогут взять ипотеку даже под 0%

Фото: Антон Новодережкин/фотохост-агентство ТАСС

Гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко на XXV Петербургском международном экономическом форуме

Чуть меньше половины россиян не смогут взять ипотеку даже тогда, когда ставка снизится до 0%, сказал генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко в рамках сессии «Строительство и ЖКХ как основа экономического роста» на Петербургском международном экономическом форуме. Как пишет РБК, Мутко заявил, что нужно максимально развивать в стране рынок арендного жилья.

Конечно, 40 процентов граждан ипотеку, хоть она нулевая, не возьмут. Мы должны понимать, что у нас на очереди 2,5 миллиона граждан стоят, и, естественно, я думаю, что нам нужно подходить к вопросу развития арендного жилья, субсидируемого арендного жилья, — сказал Мутко.

По его словам, «Дом.РФ» уже начинает подобную работу в отдельных регионах страны. Например, в России активно развивают корпоративную аренду. Это значит, что предприятие может арендовать помещение на долгий срок, до 20 лет. Затем у него будет возможность выкупить помещение. По словам Мутко, средства нужно вкладывать не только в субсидирование ипотеки — все равно у огромного количества россиян не будет возможности воспользоваться даже льготной программой кредитования.

Ранее стало известно, что в первые дни июня начал оживать рынок новостроек. Объявления о продаже новых квартир «срывали» с доски «Яндекс.Недвижимости» на 23% чаще, чем в первую неделю мая. В то же время сроки сдачи жилья могут сильно затянуться, а часть застройщиков — обанкротиться.