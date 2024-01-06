Мутация COVID-19, призвали носить маски: что говорят в ВОЗ, ситуация в РФ ВОЗ призвала носить маски из-за роста заболеваемости COVID-19

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус призвал всех снова использовать маски из-за увеличения числа заболеваний COVID-19. Он также посоветовал сдавать тесты и делать прививки для профилактики болезни.

«Число респираторных заболеваний, вызванных COVID-19, гриппом и другими патогенами, растет во многих странах в течение нескольких недель, и ожидается, что это продолжится после недавних праздников», — написал Тедрос.

Мутация COVID-19, что говорят в Роспотребнадзоре

Коронавирусная инфекция перешла в разряд сезонных заболеваний и мутировала, заявил директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Василий Акимкин. По его словам, большого числа летальных случаев от COVID-19 уже нет.

«Мы не ослабляем контроль за этим заболеванием. Есть основания полагать, что вирус перешел в разряд сезонных заболеваний. В настоящее время эпидемиологическая ситуация с COVID-19 не требует введения жестких ограничений», — заявил Акимкин.

Эксперт также подчеркнул, что в настоящее время не отмечается тяжелого течения болезни у подхвативших коронавирус пациентов. Акимкин добавил, что у врачей есть все средства наблюдения за COVID-19 и выстроен геномный эпиднадзор, позволяющий детально разбирать каждый случай заражения.

Что с заболеваемостью COVID-19 в России

Заболеваемость COVID-19 за последнюю неделю снизилась на 28,6% в России, сообщили в Федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. За семь дней 6064 человека госпитализировали с COVID, что на 22,4% меньше относительно показателей предыдущей недели.

В то же время в оперштабе отметили, что рост числа госпитализаций произошел в 21 регионе страны, в том числе в 12 субъектах увеличение больше, чем в среднем по России. За неделю вылечились 89 424 человека, это на 9% меньше по сравнению с предыдущей неделей, скончались от COVID 206 человек, добавили в штабе.

Новый вариант коронавируса распространяется по миру

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала усилить защиту населения на фоне распространения нового вариант коронавируса JN.1. Уточняется, что вирус стремительно разносится по миру и настолько заразен, что ВОЗ отнесла новый вариант к «представляющим интерес».

На долю нового варианта коронавируса JN.1 в начале ноября приходилось не более 10% всех случаев заболевания COVID-19. Сейчас этот показатель достиг отметки в 43%. Техническая консультативная группа ВОЗ по эволюции вирусов пришла к заключению, что добиться сокращения числа заболеваний можно за счет популяционного иммунитета и бустерных вакцин от «омикрона».

Рост заболеваемости ОРВИ в России

В России ожидается подъем заболеваемости ОРВИ по окончании новогодних праздников, поскольку все вернутся в организованные коллективы после длинных выходных, сообщил директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Василий Акимкин. По его словам, такая ситуация наблюдается каждый год.

Эксперт напомнил о важности соблюдать меры предосторожности. В частности, необходимо не забывать про гигиену рук, дезинфицировать гаджеты, использовать кожные антисептики и проветривать помещения. В местах большого скопления людей Акимкин рекомендовал надевать защитную маску, а при первых признаках недомогания оставаться дома и обращаться за помощью к врачам.

Читайте также:

Как вернуться к работе после новогодних праздников: советы экспертов

Последние новости для пенсионеров: налоги, индексации, изменения