Мусульманская община России обратилась к единоверцам. Она призвала обеспечить инвалидам и старикам помощь в закупке продуктов и медикаментов. С таким обращением выступил замглавы Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Дамир Мухетдинов.
Сегодня крайне важно максимально сократить время пребывания вне дома, остановить бег ежедневной суеты с тем, чтобы глубже осмыслить свой жизненный путь, побыть с семьёй, посвятить время домашней молитве. Верующий в любом положении использует время во благо, — заявил Мухетдинов.
Он добавил, что во время пандемии мусульмане должны стать примером ответственности и бережного отношения к окружающим людям. По мнению духовника, в наибольшей группе риска находятся пенсионеры и дети,
Чтобы оградить их от беды, мы с вами должны максимально сократить все свои социальные контакты. Чем меньше прямых контактов, тем меньше у вируса шансов оседлать нас в своих интересах, — подытожил замглавы общины.
NEWS.ru ранее информировал, что в мечетях столицы приостановили коллективные молитвы. Причиной такого решения стала вспышка коронавируса.
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