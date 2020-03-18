https://static.news.ru/photo/894c49fa-690e-11ea-8cf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мусульманская община России обратилась к единоверцам. Она призвала обеспечить инвалидам и старикам помощь в закупке продуктов и медикаментов. С таким обращением выступил замглавы Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Дамир Мухетдинов.

Сегодня крайне важно максимально сократить время пребывания вне дома, остановить бег ежедневной суеты с тем, чтобы глубже осмыслить свой жизненный путь, побыть с семьёй, посвятить время домашней молитве. Верующий в любом положении использует время во благо, — заявил Мухетдинов.

Он добавил, что во время пандемии мусульмане должны стать примером ответственности и бережного отношения к окружающим людям. По мнению духовника, в наибольшей группе риска находятся пенсионеры и дети, пишет РИА Новости.

Чтобы оградить их от беды, мы с вами должны максимально сократить все свои социальные контакты. Чем меньше прямых контактов, тем меньше у вируса шансов оседлать нас в своих интересах, — подытожил замглавы общины.

NEWS.ru ранее информировал, что в мечетях столицы приостановили коллективные молитвы. Причиной такого решения стала вспышка коронавируса.