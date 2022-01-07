Мусульмане России поддержали действия Токаева

Свою поддержку действиям президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по обеспечению безопасности в республике выразил председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. При этом он осудил мародёрство и насилие на улицах городов страны. Соответствующее письмо он направил президенту Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости.

Мы осуждаем любые формы грабежа и мародёрства, насилия, самосуда и молитвенно желаем братскому Казахстану, объединив все здравые, стремящиеся к справедливости, миру и согласию силы, достичь умиротворения, законности и порядка, — сказано в письме.

Он также посвятил молитву восстановлению мира в Казахстане и отметил, что верит в мудрость жителей страны.

Ранее посол Казахстана в России Ермек Кошербаев заявил, что все иностранные инвестиции в Казахстане будут находиться под надёжной защитой властей страны. Он добавил, что главным инвестором в экономику страны являются США. По его словам, сохранность иностранных активов стала главной темой телефонного разговора между главой МИД Казахстана и его коллегой из Вашингтона.

Посол в своём заявлении также отметил безопасность российских активов. Он напомнил, что российский КамАЗ собирает в Казахстане грузовики. Известно, что американские компании вложили значительные капиталы в нефтяные и газовые месторождения Казахстана, преимущественно в западных районах страны.