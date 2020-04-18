Мусульмане России оскорблены сериалом «Зулейха открывает глаза»

https://static.news.ru/photo/8ab56492-816f-11ea-94e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Россия1/youtube.com

Муфтий духовного собрания мусульман России Альбир Крганов высказал своё недовольство из-за сериала «Зулейха открывает глаза».

По его словам, в картине присутствует интимная сцена в здании мечети, что недопустимо. Кроме того, среди имён ссыльных в сцене с перекличкой оказались имена нынешних мусульманских муфтиев. В связи с этим он обратился к руководителю ВГТРК Олегу Добродееву и руководителю Федерального агентства по делам национальностей Игорю Баринову, пишет «Бизнес Online».

Ранее Чулпан Хаматова получила вал критики за многосерийный фильм «Зулейха открывает глаза». Актриса играет в нём главную героиню. Она сообщила, что получает в свой адрес «много проклятий».

Как писал NEWS.ru, режиссёр сериала «Зулейха открывает глаза» Егор Анашкин ответил на критику и проклятия в адрес его картины.