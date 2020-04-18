Сериал «Зулейха открывает глаза» проверят на оскорбление чувств верующих

https://static.news.ru/photo/09f13468-81a5-11ea-88a3-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Зулейха открывает глаза» Фото: Кинокомпания «Русское»

Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод сообщил, что к нему обратились представители Духовного собрания мусульман России из-за сериала «Зулейха открывает глаза».

Ранее муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов высказал своё недовольство из-за сериала «Зулейха открывает глаза». По его словам, в картине присутствует интимная сцена в здании мечети, что недопустимо. Кроме того, среди имён ссыльных в сцене с перекличкой оказались имена нынешних мусульманских муфтиев.

С какой целью это было сделано, непонятно. Автор романа Гузель Яхина также абсолютно не в курсе этого вопроса, то есть авторы сценария, режиссёр фильма, которые, видимо, не отдавали себе отчёта в том, что такое упоминание может вызвать недоумение, раздражение, обиду со стороны мусульман РФ, — пояснил Брод.

По его словам, он готовит обращение в Национальную ассоциацию телерадиовещателей и в Общественную коллегию по жалобам на прессу. Эксперты проанализируют скандальные сцены и реплики в картине, после чего дадут свою объективную оценку, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, писатель Захар Прилепин раскритиковал создателей нового сериала «Зулейха открывает глаза» за то, что они не смогли правильно раскрыть идею картины.