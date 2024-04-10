Мусульмане отметили праздник Ураза-байрам: фото из соборной мечети Москвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

10 апреля мусульмане отмечают Ураза-байрам — праздник окончания поста в священный месяц Рамадан. Как сообщает Духовное управление мусульман, около 180 тыс. верующих посетили утром мечети Москвы. Только в одной соборной мечети собралось 80 тыс. человек.

Это значительно меньше, чем в прошлом году, когда, по данным того же духовного управления, в Москве на Ураза-байрам собралось около 400 тыс. мусульман, из которых 180 тыс. — у соборной мечети.

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником. По словам главы государства, праздник олицетворяет радость обновления, стремление к чистоте поступков, помыслов и нравственному очищению. Он добавил, что проживающие в России мусульмане бережно хранят традиции предков. Поздравление президента опубликовано на сайте Кремля.

В этом году основные праздничные молитвы в честь Ураза-байрама в Москве проходили в соборной мечети на проспекте Мира, в Исторической мечети на Большой Татарской улице и в Мемориальной мечети на Поклонной горе. Также праздничные молитвы проводились в мечети в Отрадном и на специально выделенных площадках в Сокольниках и Печатниках.

Как Москва отмечала Ураза-байрам — в фотогалерее NEWS.ru.