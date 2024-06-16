Мусульмане осудили захват заложников в ростовском СИЗО Муфтий Мухетдинов: ДУМ осуждает захват заложников членами ИГИЛ в Ростове-на-Дону

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Духовное управление мусульман осудило захват заложников членами ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, сообщил первый зампредседателя ДУМ муфтий Дамир Мухетдинов. По его словам, инцидент произошел в священную для мусульман дату. Муфтий также напомнил о других подобных инцидентах.

К великому сожалению, священный для мусульман день праздника Курбан-байрам в месяце Зу-ль-Хиджжа, запретном для всякой агрессии, — отметил первый зампредседателя ДУМ.

Мухетдинов добавил, что Духовное управление мусульман отвергает попытки объяснить действия преступников ценностями и целями ислама. В ДУМ призвали «беречь гражданское согласие, не позволять врагам вбить клин между народами России, сохранять адекватность восприятия и решимость противостоять всем формам экстремизма и терроризма».

Сотрудники ростовского СИЗО-1 ранее пожаловались не нехватку кадров в охране изолятора на фоне захвата заложников. По данным одного из сотрудников, он поменялся сменами с коллегой, который мог пострадать 16 июня. Работник СИЗО признался, что работать «вообще некому».