Мусульманам из-за COVID-19 разрешили кремировать и хоронить в гробах

https://static.news.ru/photo/29d331fe-7a49-11ea-829f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет улемов Духовного управления мусульман России (ДУМ) допустил кремацию тел и захоронение в гробах умерших от коронавируса, что запрещено нормами ислама. Исключительные меры возможны в случае, если традиционные похороны в саване и омовение будут представлять опасность для окружающих.

В фетве (богословском заключении), опубликованном на сайте Совета муфтиев России, сказано, что региональным духовным управлениям следует подготовить обращения к главам регионов и городов с просьбой предоставить возможность хоронить мусульман, умерших от коронавируса, согласно религиозным предписаниям, предав тела земле. Однако в случае отказа кремация тела покойника будет считаться вынужденным обстоятельством и допустимой шариатом.

В тексте указано, что Минздрав отнёс коронавирус ко второй группе патогенности, что предполагает допустимость захоронения тела умершего от данного вируса и предания его земле без кремации. Однако авторы обращения отмечают опасность распространения коронавирусной инфекции и заражения им людей, которые участвуют в похоронном ритуале. В связи с этим Совет улемов также считает допустимым захоронение без омовения.

Погребальная молитва над умершим, согласно фетве, должна быть прочитана в присутствии минимально возможного количества людей — его ближайших родственников. По возможности следует соблюдать дистанцию в два метра и как можно скорее захоронить покойного.

В целом в мире по состоянию на первую половину дня 9 апреля свыше 1,52 млн случаев инфицирования, погибли 88,5 тысячи человек, выздоровели около 330,6 тысячи. В России, как писал NEWS.ru, за сутки официально зарегистрировано 1459 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заболевших с начала распространения инфекции составило 10 131. Помимо этого, за весь период ведения отчётности 76 человек скончались и 698 выздоровели.