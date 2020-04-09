Мусульманам из-за COVID-19 разрешили кремировать и хоронить в гробах

Совет улемов Духовного управления мусульман России (ДУМ) допустил кремацию тел и захоронение в гробах умерших от коронавируса, что запрещено нормами ислама. Исключительные меры возможны в случае, если традиционные похороны в саване и омовение будут представлять опасность для окружающих.
В фетве (богословском заключении),
В тексте указано, что Минздрав отнёс коронавирус ко второй группе патогенности, что предполагает допустимость захоронения тела умершего от данного вируса и предания его земле без кремации. Однако авторы обращения отмечают опасность распространения коронавирусной инфекции и заражения им людей, которые участвуют в похоронном ритуале. В связи с этим Совет улемов также считает допустимым захоронение без омовения.
Погребальная молитва над умершим, согласно фетве, должна быть прочитана в присутствии минимально возможного количества людей — его ближайших родственников. По возможности следует соблюдать дистанцию в два метра и как можно скорее захоронить покойного.
В целом в мире по состоянию на первую половину дня 9 апреля свыше 1,52 млн случаев инфицирования, погибли 88,5 тысячи человек, выздоровели около 330,6 тысячи. В России, как писал NEWS.ru, за сутки официально зарегистрировано 1459 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заболевших с начала распространения инфекции составило 10 131. Помимо этого, за весь период ведения отчётности 76 человек скончались и 698 выздоровели.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен