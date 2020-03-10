https://static.news.ru/photo/9ff74ef6-62b1-11ea-b87a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Совет улемов Духовного управления мусульман России посоветовал верующим временно отказаться от международных поездок и посещения святых мест из-за ситуации с коронавирусом в мире.

В муфтияте подчеркнули, что сохранение своей и чужих жизней является первой религиозной обязанностью мусульман, имеющей приоритет над другими благодеяниями.

Верующим также был дан ряд гигиенических предписаний. В частности, им рекомендовано избегать приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, носить медицинские маски, особенно в людных местах, а также всегда носить с собой дезинфицирующее средство для рук на случай, когда нет возможности их вымыть, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о рекомендациях Роспотребнадзора, касающихся профилактики коронавируса. В ведомстве посоветовали россиянам отказаться от поездок в общественном транспорте в часы пик и посещения спортивных и зрелищных мероприятий.