Совет улемов Духовного управления мусульман России посоветовал верующим временно отказаться от международных поездок и посещения святых мест из-за ситуации с коронавирусом в мире.
В муфтияте подчеркнули, что сохранение своей и чужих жизней является первой религиозной обязанностью мусульман, имеющей приоритет над другими благодеяниями.
Верующим также был дан ряд гигиенических предписаний. В частности, им рекомендовано избегать приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, носить медицинские маски, особенно в людных местах, а также всегда носить с собой дезинфицирующее средство для рук на случай, когда нет возможности их вымыть,
Ранее NEWS.ru писал о рекомендациях Роспотребнадзора, касающихся профилактики коронавируса. В ведомстве посоветовали россиянам отказаться от поездок в общественном транспорте в часы пик и посещения спортивных и зрелищных мероприятий.
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