Мусульман в России благословили на покупку и продажу акций ДУМ России разрешил мусульманам покупать и продавать акции

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Совет улемов Духовного управления мусульман России дал разрешение мусульманам на покупку и продажу ценных бумаг, рассказал в беседе с РИА Новости замглавы организации Ильдар Аляутдинов. По его словам, для обмена акциями необходимо соблюдать ряд условий. Он пообещал назвать их в ближайшее время.

На рынке ценных бумаг есть три вида компаний. Первые — их деятельность дозволена шариатом, и торговать такими акциями правоверные имеют право. Вторые — компании, деятельность которых запретна мусульманам, например, азартный и игорный бизнес, алкоголь, бизнес, связанный со свининой и др. Третьи — смешанные компании. <...> Покупать и продавать акции таких компаний разрешено при соблюдении ряда условий, которые подробно изложены в фетве, — сказал Аляутдинов.

Он отметил, что со временем богословское заключение о дозволенности сделок по покупке и продажи ценных бумаг среди российских мусульман будет дополнено.

Ранее председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что для верующих допустимы банковские вклады и кредиты. При этом нужно соблюдать осторожность, уверен он. Священник вспомнил о завете Иисуса Христа с запретом служить одновременно Богу и маммоне, а также клирикам заниматься ростовщичеством. Однако в нынешнем мире нельзя отказаться от использования банков, сказал он