Мусульман в Москве предостерегли от празднования Хеллоуина

Муфтий Москвы предостерёг мусульман от участия в отмечающемся сегодня празднике Хеллоуин, известном также как канун Дня Всех Святых. Главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов на странице в одной из соцсетей пояснил, что Хеллоуин не имеет возвышенного смысла, а напротив, погружает в обстановку греховности и зла.

Суть этого праздника полностью противоречит постулатам ислама. Для мусульман существует два основных праздника — это Курбан-байрам и Ураза-байрам, — сообщил Аляутдинов.

Он также попытался оспорить мнение людей, кто видит в этом празднике безобидный карнавал. По словам муфтия, правоверные последователи исламского вероучения не должны принимать участие в подобных увеселениях, темой которых является сатанизм и загробная жизнь.

На сегодняшний день в России к этому празднику большинство жителей относится как к развлекательному действу.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Хеллоуин является неким коммерческим празднеством, у которого нет в основе русских корней, и представляет собой слепое копирование западных традиций.