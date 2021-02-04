Мусоросжигательные заводы обойдутся регионам в 1,3 трлн

https://static.news.ru/photo/35562aee-9e0d-11ea-bffa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

25 мусоросжигательных заводов, которые должны построить в российских регионах, обойдутся правительству в два раза дороже изначальной суммы — в 1,3 триллиона рублей

В смету включили налоги и будущую модернизацию предприятий, сообщила газета «Известия», сославшись на материалы компании «РТ-Инвест». Она является разработчиком проекта совместно с корпорацией «Росатом» и ВЭБ.РФ.

Как пишет издание, пока окончательно не определили источники финансирования. 100 млрд могут получить, повысив тарифы на электроэнергию для потребителей на ближайшие 10 лет.

Бизнес считает, что даже эта сумма значительно нагрузит потребителей. Минэнерго сообщило, что не согласовывало эту инициативу и не поддерживает её, а в Минприроды говорят, что она соответствует задачам мусорной реформы.

«Дырки» в законодательстве, позволяющие владельцам мусорных полигонов производить их рекультивацию за счёт бюджета, должны быть устранены, об этом ранее заявил NEWS.ru директор проектного департамента российского отделения «Гринпис» Владимир Чупров.