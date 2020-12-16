В ОП рассказали, что мешает ускорить мусорную реформу в России

https://static.news.ru/photo/55f85804-405a-11eb-aede-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ускорить мусорную реформу в России мешают проблемы с сортировочным оборудованием. На сегодняшний день в стране его достаточно мало, а то, которое есть, маломощное и зачастую неавтоматизированное. Кроме того, в стране не везде внедрён раздельный сбор, из-за чего качество вторичного сырья сильно снижается. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила первый зампред комиссии Общественной палаты по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева.

На то, чтобы достичь успехов в области переработки вторичного сырья, России потребуется около пяти лет, считает специалист.

В ближайшие 3-4 года в стране будет построено порядка 300 объектов по сортировке мусора. Времени на раскачку нет. Мы должны экономить ресурсы и оставить их для следующих поколений. Хочется отметить, что уже сегодня мы видим, что рынки металлолома и макулатуры работают в замкнутом цикле. И так как вторсырьё является ценным, мы надеемся, что в этой сфере появятся инвесторы и государственные дотации на первоначальном этапе. Это поможет сформировать устойчивый спрос на продукцию, сделанную из отходов, — заявила в разговоре с NEWS.ru Дударева.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Владимир Путин заявил, что в стране необходимо создать замкнутый цикл производства, когда отходы не идут на полигоны. Кроме того, нужно добиться того, чтобы нагрузка по утилизации упаковочного мусора была на производителях упаковки, а не на гражданах.