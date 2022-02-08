Мурманский депутат рассказал, как избежать «обдиралова» в магазинах

Зампредседателя областной думы Мурманска Евгений Никора посоветовал сравнивать цены в различных магазинах, чтобы сэкономить на покупке продуктов. Он считает, что некоторые товары выгоднее заказывать в Интернете, пишет «360».

К Никоре обратился житель Мурманской области с просьбой направить запрос в контролирующие органы региона, чтобы проверить законность наценки известной сети продуктовых магазинов на макароны. По мнению жителя, цена 100 рублей за пачку отечественных макарон является «обдираловом северян».

Я сам каждые выходные хожу в магазины и стараюсь выбрать необходимые продукты подешевле, сравниваю цены в магазинах. Некоторые продукты долгосрочного хранения покупаю на интернет-площадках, — заявил Никора.

Он также добавил, что его пожилая мать предпочитает заказывать продукты через Интернет.

Ранее эксперты назвали продукты, которые подорожали больше всего в несетевой рознице за год. В тройку лидеров по росту цен вошли пельмени, сосиски и гречка, в целом цены на продукты в несетевой рознице за год выросли на 10%.