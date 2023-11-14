Муратова возмутило помилование организатора убийства Политковской

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Муратов

Лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) выразил возмущение из-за помилования организатора убийства его коллеги Анны Политковской. В разговоре с «Чертой» он объяснил, что досрочное освобождение осужденного на 20 лет Сергея Хаджикурбанова — удар по правам жертв.

Ситуацию можно было обсуждать, так как преступник не был исполнителем убийства, но никто не уведомил потерпевших о таком решении, сказал Муратов. Он сравнил этот случай с помилованием убийцы студентки Веры Пехтелевой, про которое родных тоже не предупредили.

О досрочном освобождении Хаджикурбанова стало известно сегодня. Как разъяснил его адвокат, мужчина получил помилование после участия в специальной военной операции. Теперь он участвует в боевых действиях как вольнонаемный военный, заключив контракт с Минобороны.

Муж убитой Анны Политковской Александр высказал мнение, что преступник не исправится. Есть случаи, когда получившие помилование люди возвращаются после СВО и опять нарушают закон, «ничего не происходит с ними», отметил он.

Такое действительно происходит. Летом житель Ставропольского края, осужденный по делу о сексуальном насилии, отправился в зону СВО добровольцем, однако после возвращения совершил два новых преступления. В мае на преступлении попались отбывшие срок бойцы ЧВК «Вагнер» в Волгоградской области.