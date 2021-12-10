Муратов: уголовные дела по ложным обвинениям носят политический характер

Главный редактор «Новой газеты» и лауреат Нобелевской премии мира за 2021 год Дмитрий Муратов заявил, что в России уголовные дела по фальшивым обвинениям зачастую носят политический характер. В частности, он отметил случай с оппозиционером Алексеем Навальным.

Оппозиционного политика Алексея Навального держат в лагере по ложному доносу российского директора крупнейшей парфюмерной компании из Франции. Заявление директор написал, но в суд вызван не был и потерпевшим себя не признал <...>. А Навальный — сидит, — сказал Муратов.

Он также заметил, что сама парфюмерная компания предпочла «отойти в сторону». В «Ив Роше» понадеялись, что «запах этого дела не повредит аромату её продукции», сыронизировал лауреат.

Награждение лауреатов Нобелевской премии мира за 2021 год состоялось в Осло 10 декабря. Дипломы и медали получили российский журналист и главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филлипинская журналистка Мария Ресса. Муратов первым в истории России получил этот приз. До него премию присуждали во времена СССР.

Ранее Муратов предложил создать международный трибунал против пыток, который будет собирать данные о применении зверств в разных странах. По мнению журналиста, пытки необходимо признать «тяжелейшим преступлением против гуманности».