Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов предложил создать международный трибунал против пыток, который будет собирать данные о применении зверств в разных странах. С такой инициативой он выступил на церемонии вручения Нобелевской премии мира в Осло. По мнению журналиста, пытки необходимо признать «тяжелейшим преступлением против гуманности».

Мы всё чаще слышим о пытках, применяемых к заключённым и задержанным. Людей пытают, чтобы сломить, чтобы увеличить жестокость наказания за рамками приговора. Это дикость. Я выступаю с инициативой создания международного трибунала против пыток, задача которого собирать данные о применении пыток в разных частях света и государствах. Установить палачей и их хозяев, причастных к подобным преступлениям, — сказал Муратов.

Главред «Новой газеты» выразил надежду на привлечение к инициативе журналистов-расследователей во всём мире. Он добавил, что пытки должны быть признаны «тяжелейшим преступлением против гуманности».

В выступлении Муратов упомянул пытки заключённых в российских исправительных учреждениях. К таким действиям он причислил жестокое обращение, изнасилования, ужасные условия содержания, запрет на свидания и звонки, а также «бесконечное продление сроков содержания под стражей». Он упомянул аресты тяжелобольных обвиняемых и родителей детей-инвалидов.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека призвал «внимательно разобраться» с информацией о пытках в колониях и принять меры по этому поводу. Он уточнил, что следил за соответствующей информацией и сенаторы уже начали работу по изменению профильного законодательства.

Видео с пытками и издевательствами над заключёнными, снятые в туберкулёзной больнице № 1 (ОТБ-1) ФСИН Саратовской области, опубликовал правозащитный проект Gulagu.net. Правозащитники сообщили, что изнасилования и пытки совершали другие осуждённые (так называемые активисты), действуя по заданию высокопоставленных сотрудников ФСИН и силовых структур.