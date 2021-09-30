Мурашко заявил об окончании третьей фазы испытания «Спутника V»

В России завершена третья фаза испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» с участием пожилых людей. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. По словам чиновника, вакцина показала высокий уровень безопасности, сообщает «Интерфакс».

Мы проводили клинические исследования третьей фазы вакцины ГАМ-Ковид-Вак. Она завершилась, — сказал Мурашко

Глава ведомства отметил, что на основе исследования данных, полученных от более чем 23 тысяч испытуемых, специалисты могут сделать вывод о безопасности вакцины. В связи с этим институт Гамалеи разработает новые показания для вакцинации и использования препарата.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил выделить более 100 млн рублей на третью фазу клинических испытаний вакцины «Спутник V» для подростков. Она будет рассчитана на лиц в возрасте от 12 до 17 лет.

Как заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис, для включения вакцины «Спутник V» в список препаратов, рекомендованных для борьбы с коронавирусом, организация должна получить дополнительную информацию от производителей.