Мурашко заявил об окончании третьей фазы испытания «Спутника V»
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
14:02, 30 сентября 2021
Михаил МурашкоФото: id309841411/vk.com
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В России завершена третья фаза испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» с участием пожилых людей. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. По словам чиновника, вакцина показала высокий уровень безопасности, сообщает «Интерфакс».
Мы проводили клинические исследования третьей фазы вакцины ГАМ-Ковид-Вак. Она завершилась, — сказал Мурашко
Глава ведомства отметил, что на основе исследования данных, полученных от более чем 23 тысяч испытуемых, специалисты могут сделать вывод о безопасности вакцины. В связи с этим институт Гамалеи разработает новые показания для вакцинации и использования препарата.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил выделить более 100 млн рублей на третью фазу клинических испытаний вакцины «Спутник V» для подростков. Она будет рассчитана на лиц в возрасте от 12 до 17 лет.
Как заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис, для включения вакцины «Спутник V» в список препаратов, рекомендованных для борьбы с коронавирусом, организация должна получить дополнительную информацию от производителей.