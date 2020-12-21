Мурашко заявил об уменьшении уровня заболеваемости коронавирусом весной

https://static.news.ru/photo/3b11f716-437a-11eb-b6ed-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мурашко Фото: minzdrav.gov.ru

Весной в России уровень заражаемости коронавирусной инфекцией нового типа может быть значительно ниже, чем сейчас. На это позволяют надеяться запланированные объёмы отечественной вакцины. Об этом 21 декабря в разговоре с журналистами сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Накануне глава ведомства сказал, что уровень заболеваемости COVID-19 в России высокий, но кардинального роста нет.

По словам Мурашко, в весну РФ должна будет войти с гораздо меньшими показателями заражаемости. Министр уверен, что к указанному периоду ситуация стабилизируется. При этом руководитель Минздрава напомнил, что общественный иммунитет пока не сформирован. Граждане по-прежнему должны держать в голове тот факт, что риски заражения остаются.

У нас может сформироваться такая ложная успокоенность, появилась информация, что есть вакцина, что она помогает, что она обеспечивает защиту, но надо помнить, что нужно время, чтобы сформировать эти защитные свойства организма — 42 дня для «Спутника V» и до 30 дней для вакцины «Вектора», — сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.

Как ранее передавал NEWS.ru, в НИЦ Гамалеи прогнозируют, что к ноябрю 2021 года в России удастся вакцинировать от коронавируса 70% населения.