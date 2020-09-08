Мурашко заявил о снижении заболеваемости COVID-19 во всех регионах РФ

https://static.news.ru/photo/4f82a362-f1c7-11ea-a26e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Снижение заболеваемости коронавирусом в целом отмечается во всех российских регионах, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Об этом он сообщил в ходе рабочего визита в Архангельск. По его словам, ситуация по региону развивается положительно, однако COVID-19 не отступает полностью.

В целом по всем регионам сегодня мы видим снижение, но поведение населения, определённое соблюдение по-прежнему противоэпидемических мер — это важный этап для возвращения к нормальной жизни, — подчеркнул Мурашко.

Министр также сообщил, что массовые поставки новой вакцины в регионы планируется начать в ноябре-декабре, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что первая партия российской вакцины от COVID-19, разработанной центром Гамалеи и прошедшей все лабораторные испытания, выпущена в гражданский оборот.