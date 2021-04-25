Мурашко заявил о скорой победе над COVID-19 в пяти регионах

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Пять субъектов РФ близки к победе над коронавирусом. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в понедельник, 26 апреля.

Сегодня пять субъектов уже близки к элиминации данного возбудителя в целом в своем регионе, — сказал Мурашко на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании. Слова министра приводит ТАСС.

В настоящий момент медицинская помощь оказывается 310 тысяч пациентов, у которых диагностирован коронавирус или есть подозрение на инфекцию, уточнил Мурашко. По его данным, 110 тысяч из них проходят лечение в стационаре.

При этом в некоторых регионах борьба с Covid-19 продвигается весьма успешно, подчеркнул министр, однако не уточнил, о каких именно регионах идёт речь.

Ранее министр здравоохранения назвал людей, которые находятся в «группе высочайшего риска» по самым тяжёлым осложнениям на фоне COVID-19. Это пациенты старше 80 лет. Однако риск неблагоприятного течения болезни есть и у молодых людей. Так, мужчины старше 35 лет попадают в реанимацию с тяжёлыми осложнениями на фоне коронавируса вдвое чаще, чем женщины из той же возрастной категории.