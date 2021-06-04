Мурашко заявил о переломе ситуации с COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/887527fc-c535-11eb-bc19-96000091f725_660.jpg Михаил Мурашко Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Ситуацию с COVID-19 в России удалось переломить, но пандемия пока не завершилась. Об этом глава Минздрава Михаил Мурашко заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), трансляция ведётся на официальном сайте мероприятия.

Мы переломили ситуацию, движемся хорошим, правильным курсом, но скорость движения зависит от каждого из нас, — сказал министр.

Мурашко добавил, что заболеваемость в стране снижается, но борьба с инфекцией ещё не закончена.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что рисков возникновения в России третьей волны коронавируса нет. По его словам, в масштабе страны эпидемия находится «даже не в стадии стационарной фазы, а в завершении». Он также предложил провести в регионах исследования на антитела. Там, где число жителей с антителами невелико, ускорить вакцинацию от коронавируса.

Президент Владимир Путин в ходе форума вновь призвал россиян прививаться от коронавируса. Он подчеркнул, что это можно сделать бесплатно и комфортно.