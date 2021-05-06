Мурашко заявил о целях использования вакцины «Спутник Лайт»

https://static.news.ru/photo/0dd770b4-ae69-11eb-bd6f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская однокомпонентная вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» может быть использована для быстрого формирования популяционного иммунитета в условиях неблагоприятного развития эпидпроцесса. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.

По результатам исследований стало ясно, что сыворотка имеет благоприятный профиль безопасности, а у всех добровольцев сформировался клеточный иммунный ответ к возбудителю SARS-CoV-2. По словам министра, у вакцинированных граждан с предсуществующим иммунитетом наблюдается выраженный рост титра антител. Это может говорить о том, что в будущем «Спутник Лайт», вероятно, станут использовать в работе с пациентами, которые переболели коронавирусом более шести месяцев назад.

Регистрация четвёртой российской вакцины расширяет доступный арсенал лекарственных препаратов для профилактики COVID-19 и позволит ускорить формирование устойчивого коллективного иммунитета, — сказал глава ведомства.

Мурашко заметил, что «Спутник Лайт» является аналогом первого компонента «Спутника V», но не альтернативой первой вакцине.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что вакцина «Спутник Лайт» готова к регистрации. По его словам, препараты от коронавируса, созданные российскими учёными, просты и надёжны, как автомат Калашникова. Как сказали в Российском фонде прямых инвестиций, сыворотка эффективна против всех штаммов COVID-19. Кроме того, её эффективность в 79,4% выше многих вакцин с двумя уколами.