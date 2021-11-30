Мурашко заявил о 70 млн вакцинированных человек в России

Число вакцинированных в России от коронавируса превысило 70 млн человек, за предыдущую неделю были вакцинированы 3 млн жителей страны. Около 56% россиян старше 60 лет также прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве РФ, передаёт ТАСС.

Вакцинированы за прошедшую неделю почти 3 млн человек, это почти 426 тыс. в сутки <...> Всего вакцинированы на сегодняшний день более 70 млн граждан, — заявил министр.

По его словам, в структуре вакцинированных увеличилось количество лиц старше 60 лет. Это та категория, которая вызывает наибольшую тревогу, которая болеет тяжелее всего, добавил министр. Мурашко призвал сохранять темпы вакцинации и привить «практически всех людей старше 60 лет», поскольку именно они входят в группу высокого риска.

Ранее сообщалось, что в Кремле исключают введение в России крупных штрафов или тюремного заключения за отказ от вакцинации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. До этого подобные меры были введены в Австрии.

Отказ от иммунизации в этой стране, как стало известно до этого, будут карать штрафом в размере до 7,2 тысячи евро. Канцлер Александер Шелленберг заявил, что обязательная вакцинация от COVID-19 начнётся с 1 февраля 2022 года.