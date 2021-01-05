Мурашко заявил, что никаких справок для вакцинации не требуется

https://static.news.ru/photo/29cb11a0-502b-11eb-93c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что для прохождения вакцинации от коронавируса никаких справок не требуется. Ранее при вакцинации людей из основной группы риска нужно было предоставить справку с места работы о принадлежности к соответствующей отрасли.

Никаких справок для прохождения вакцинации не требуется, — цитирует «МК» Мурашко.

Министр уточнил, что на портале госуслуг сейчас доступен дневник вакцинированного, в который граждане, прошедшие вакцинацию, могут вносить данные о своём самочувствии.

По словам главы Минздрава, добровольная вакцинация от коронавирусной инфекции продолжается в праздничные дни во всех регионах страны.

Как писал NEWS.ru, ранее Михаил Мурашко заявил, что граждане, получившие прививку от коронавирусной инфекции, в январе смогут получить паспорт вакцинированного через портал госуслуг. Министр отметил, что за последние три недели в регионы РФ поступило свыше 500 тысяч доз вакцины от COVID-19. Число пунктов вакцинации за неделю выросло на 45.

Введение специальных паспортов, удостоверяющих, что человек получил прививку от коронавируса, чревато нарушением прав человека, поэтому эта дискриминационная практика должна оспариваться в суде. Такое мнение высказал политолог НИУ ВШЭ Олег Матвейчев. По его словам, речь должна идти не о паспорте, а о справке, наличие которой даёт дополнительные возможности, но не влияет на базовые права. Политолог считает, что очень важно в этом вопросе не перейти грань, чтобы не было дискриминации, не нарушались права человека на передвижение.