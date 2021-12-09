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Мурашко: заразившиеся «омикроном» двое россиян болеют в лёгкой форме

19:06, 09 декабря 2021
Мурашко: заразившиеся «омикроном» двое россиян болеют в лёгкой форме Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о состоянии двоих россиян, вернувшихся из ЮАР. По его словам, болезнь обоих пациентов протекает в лёгкой форме. Его слова приводит РИА Новости.

Там лёгкое течение, — сказал Мурашко журналистам.

Глава ведомства добавил, что пока по-прежнему зафиксировано только два случая заражения «омикроном».

Накануне российские туристы, у которых обнаружили новый штамм коронавируса «омикрон» по возвращении из Южной Африки, рассказали о своём состоянии. Больные находятся в изоляции в отдельных боксах. Известно, что ещё восемь туристов из ЮАР ждут результатов своих анализов. Хотя новый штамм является более заразным, специалисты отмечают, что течение болезни протекает более мягко.

Ранее сообщалось, что Университет Гонконга опубликовал изображение варианта коронавируса «омикрон», полученное при помощи электронного микроскопа. Исследователи смогли сделать снимок клетки почки обезьяны, заражённой новым штаммом.

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