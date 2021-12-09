Мурашко: заразившиеся «омикроном» двое россиян болеют в лёгкой форме

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Друг застреленного в МФЦ сотрудника Владимира Шеменева, блогер Михаил Нигматов (известен в Сети, как Коча) заявил, что не согласен с суммой выплат от властей семьям погибших. 1 млн рублей — это слишком мало, считает он.

Я не согласен с выплатами, это слишком мало для потерпевшей семьи. Почему так мало? Когда в метро избили человека, там человек остался жив и у него не было детей, даже...