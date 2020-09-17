Мурашко возложил ответственность за эпидпроцесс на каждого человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Немецкие специалисты в рамках расследования инцидента с российским политиком Алексеем Навальным обнаружили отравляющее вещество «Новичок» на бутылке воды, найденной в номере томского отеля, где останавливался оппозиционер. Об этом сообщили представители пресс-службы пострадавшего на его официальной странице в социальной сети.

Команда основателя ФБК рассказала, что после произошедшего в самолёте, когда политику стало плохо, было сделано следующее: оставшиеся в Томске во время съёмок очередного видеоролика сторонники Навального вызвали адвоката и отправились...