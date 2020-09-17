Мурашко возложил ответственность за эпидпроцесс на каждого человека

https://static.news.ru/photo/7cd57cba-f8be-11ea-8156-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дальнейшее развитие эпидемиологического процесса по коронавирусу, в том числе появление второй волны пандемии, зависит от соблюдения мер безопасности каждым отдельным гражданином. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Как вы себя будете вести, так и будет развиваться процесс, — цитирует ТАСС министра.
Он подчеркнул, что важными составляющими управляемого эпидпроцесса являются соблюдение масочного режима, социальной дистанции, правил гигиены и своевременное обращение за медицинской помощью в случае появления симптомов заболевания.
Всё зависит от поведения населения. Мы находимся пока в инфекционном процессе, — заключил Мурашко.
Как писал NEWS.ru, риск заражения коронавирусом от человека, который уже переболел, крайне мал. Выделение COVID-19 после выздоровления встречается очень редко, сообщил специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человек, перенёсший COVID-19, выделяет вирус до 90 дней, даже если у него нет симптомов. Она отметила, что в настоящее время известны случаи выделения коронавируса спустя 48 суток.