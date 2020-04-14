Мурашко: вакцину от COVID-19 в РФ разрабатывают семь центров

https://static.news.ru/photo/c4ece382-5dcb-11ea-a959-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Yuan/Xinhua

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что семь научных центров в стране занимаются разработкой вакцины от COVID-19.

Работы над вакцинами в семи центрах идут, и это единственный метод профилактики, который действительно будет 100% работать, — отметил министр в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

По его словам, первые результаты уже есть, однако пока нельзя утверждать, что врачи имеют в распоряжении лекарственный препарат от коронавируса. В ближайшее время начнутся клинические исследования. А пока вся медицинская служба РФ мобилизована и готова оказывать помощь больным пациентам.

К этому моменту в России 21 102 случая заражения коронавирусом. За сутки заболевших стало на 2774 больше. 1470 человек справились с COVID-19 и выздоровели. Жертвами коронавирусной инфекции стали 170 человек. В Москве 13 002 заболевших, 1016 выздоровели, 95 умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что в РФ начались сравнительные клинические исследования препаратов «Гидроксихлорохин», «Мефлохин» и российского препарата «Калидавир», которые будут применяться по новым медицинским показаниям для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Испытания лекарств проведут в ГНЦ ФМБЦ имени Бурназяна после письменного согласия пациентов, заражённых COVID-19.