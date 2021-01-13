Мурашко: в январе регионы получат 2 млн доз вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/cae27d4c-5654-11eb-9ee9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

До конца января в российские регионы будет поставлено два миллиона доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на селекторном совещании, посвящённом подготовке к началу массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

По словам министра, на этой неделе в регионы планируется доставить порядка 600 тысяч доз препарата, пишет РИА Новости.

На сегодняшний день в гражданский оборот выпущено более 1,6 миллиона доз вакцины, в ближайшее время выпуск и объёмы поставок в субъекты значительно вырастут. На этой неделе в регионы доставлены более 600 тысяч доз, до конца января ожидается поставка ещё 2 млн доз вакцины «Спутник V», — сказал Мурашко.

Ранее Мурашко рассказал, что высокую заинтересованность в вакцинации от коронавируса демонстрируют россияне в возрасте старше 60 лет. По его мнению, именно этой категории граждан важно привиться от COVID-19, поскольку риск протекания заболевания в тяжёлой форме у них гораздо выше. Глава ведомства добавил, что это также относится к лицам, страдающим ожирением и сахарным диабетом.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин призвал перейти к массовой вакцинации всего населения страны против COVID-19 уже со следующей недели. Он поручил подготовить соответствующую инфраструктуру. Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко назвал это указание своевременным. Он отметил, что в настоящее время в стране вакцинированы около 1 млн человек, что недостаточно для контроля над эпидситуацией.