Мурашко: в России нет кардинального роста заболеваемости коронавирусом

https://static.news.ru/photo/9bf85946-42ab-11eb-88a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уровень заболеваемости COVID-19 в России высокий, но кардинального роста нет. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Пока всё-таки заболеваемость остаётся высокой. Единственное, что можно, наверное, позитивно сказать — что кардинального роста в последние недели нет, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

За минувшие сутки в стране зафиксировано 28,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Из больниц по выздоровлении выписаны около 21 тысячи пациентов. Скончались 511 заболевших.

Лидируют по уровню заболеваемости по-прежнему Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. В первую десятку также входят Нижегородская, Свердловская, Ростовская области, Красноярский край, Воронежская и Архангельская области, а также ХМАО.

Всего за время пандемии в стране коронавирусом заразились более 2,8 млн человек. Из них свыше 2,2 млн выздоровели и 50,3 тысячи скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что Мурашко анонсировал начало вакцинации от коронавируса граждан в возрасте старше 60 лет. По словам министра, это может произойти уже на следующей неделе (21–28 декабря).

По мнению главы НИИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, к осени 2021 года будут привиты порядка 80% россиян и ситуация с коронавирусом в стране станет «вакциноуправляемой».