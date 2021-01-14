Мурашко сравнил статистику по коронавирусу с Хиросимой и Нагасаки

https://static.news.ru/photo/a6968010-566c-11eb-b9fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сравнил российскую статистику по коронавирусу с последствиями бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки американскими войсками. По его словам, за время пандемии была ситуация, когда количество людей в больницах начало напоминать военные действия.

Свои мысли глава Минздрава озвучил в ходе выступления на XII Гайдаровском форуме «Россия и мир после пандемии».

В определённый момент времени мы имели одновременно количество пациентов, достигшее 1,2 млн человек. Для примера: в период трагедии в Хиросиме и Нагасаки было 230 тысяч человек, — сообщил Мурашко.

6 и 9 августа 1945 года американские военные сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. В Хиросиме погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями.

По состоянию на 14 января в России зафиксировано 63 940 жертв коронавируса, что практически сопоставимо с количеством погибших в Нагасаки. В общей сложности за время официального учёта зарегистрировано 3 495 816 случаев заражения. При этом 2 882 044 гражданина смогли преодолеть болезнь.

Сейчас в России проходят лечение от коронавируса 549 832 человека.

По данным Мурашко, до конца января в российские регионы будет поставлено два миллиона доз вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции. Уже на этой неделе планируется доставить порядка 600 тысяч доз препарата, писал NEWS.ru.