Мурашко: спрос на некоторые лекарства в России вырос в 10 раз

В России значительно вырос спрос на некоторые медицинские препараты, в том числе и на те, которые имеют короткий срок годности, заявил в эфире телеканала «Россия 1» министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он также заверил, что регионы имеют достаточный запас медикаментов для льготников.

По некоторым препаратам в 10 раз. При этом самое удивительное, что на те препараты существует срок годности. Причём на ряд из них очень короткий, до двух лет, — сказал глава Минздрава.

Он отметил, что граждане, скупая эти лекарства, «чётко шли на ущерб для собственного бюджета», поскольку за такой короткий срок медикаменты останутся невостребованными.

Министр добавил, что для льготных категорий граждан в регионах есть запас лекарств. Его хватит более чем на пять с половиной месяцев.