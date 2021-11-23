Мурашко сообщил о снижении в стране числа пациентов с COVID-19

Общее количество пациентов с коронавирусной инфекцией в России снизилось на 14%, максимальный рост числа случаев тяжёлого течения COVID-19 отмечен в девяти субъектах, в том числе в Карелии, Ставропольском, Камчатском и Хабаровском краях. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве.

Общее количество активных случаев снизилось на 14%, но количество пациентов, находящихся под наблюдением, достаточно велико. Это более 1 млн 72 тыс. граждан, — заявил Мурашко.

Он добавил, что свыше 860 тыcяч пациентов с коронавирусом лечатся амбулаторно, более 212 тысяч пациeнтов получают помощь в стационарах. При этом все пациенты, нахoдящиеся на амбулаторном лечении, получают необходимые лекарствeнные препараты.

Максимальный рост за неделю тяжёлых пациентов отмечен в следующих регионах: Карелия, Камчатский край, Хабаровский край, Ставропольский край, Чеченская Республика, Кемеровская область, Тверская, Липецкая и Мурманская области, — отметил министр.

Ранее Мурашко заявил, что сочетание вакцин от коронавируса и гриппа может усиливать их эффект. Он порекомендовал прививаться ими одновременно за один визит к врачу. Глава ведомства добавил, что непривитые пациенты хуже переносят коронавирус, а после него ещё довольно долгое время у них могут быть проблемы со здоровьем. Самые тяжёлые осложнения отмечаются у пожилых пациентов. Мурашко призвал россиян не затягивать с вакцинацией. Он предупредил, что в противном случае не удастся избежать введения новых ограничительных мер.