Мурашко сообщил, что в РФ свободны 23% коек для пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/e6c77c4a-54c1-11eb-82c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В настоящее время в российских больницах свободно 23% коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Он отметил, что сейчас в больницах находится около 215 тысяч пациентов, у которых диагностирован коронавирус. Также, по его словам, ещё порядка 870 тысяч человек находятся на амбулаторном лечении.

Ситуация с заболеваемостью полностью была под контролем. Количество коек было достаточным, так как медицинские службы своевременно выписывали пациентов из стационаров. Поэтому дефицита коек не было ни в одном регионе. На сегодняшний день свободно 23% коек, — заявил министр.

Мурашко добавил, что во время новогодних праздников медслужбы в полном объёме оказывали гражданам помощь. Он отметил, что были заранее приняты меры в связи с традиционным ростом обращений, связанных с отравлениями и травмами. Во всех регионах усилили медбригады, что позволило обойтись без крупных форс-мажоров.

Как ранее писал NEWS.ru, по словам Мурашко, регионам России выделено из федерального бюджета более 10 млрд рублей на бесплатное лекарственное обеспечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 2021 году. Министр заявил, что соглашения со всеми субъектами заключены, средства до них уже доведены в полном объёме.

Глава Минздрава также добавил, что программа по бесплатному обеспечению лекарствами пациентов с сердечными заболеваниями продлена до 2023 года включительно. По его словам, эта программа показала свою эффективность, поскольку помогает реально спасать тысячи жизней.