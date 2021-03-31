Мурашко сообщил, что привился вакциной «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/85a4bb44-924c-11eb-9630-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, какой вакциной он привился. По его словам, он выбрал препарат «Спутник V» центра Гамалеи.

30 марта Мурашко рассказал, что вакцинировался. Тогда он не стал уточнять, каким именно препаратом.

Да, я вакцинировался вакциной производства института им. Гамалеи, и поскольку в силу своей работы мне приходится бывать в медицинских организациях, и в том числе в красных зонах, то для меня, как и для всех медицинских работников, необходимо получить эту профилактическую защиту, что позволяет избежать грозных осложнений и заболевания, — сказал он среду в интервью в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

Ранее Мурашко оценил эпидемиологическую ситуацию в стране. По его словам, COVID-19 отступает, но в больницах по-прежнему много пациентов.

Ранее глава Минздрава РФ обсудил с главой ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом ход рассмотрения заявки на одобрение «Спутника V» для применения в чрезвычайных ситуациях. В ходе беседы были затронуты темы противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, включая вакцинацию населения, укрепление здоровья населения и повышение доступности медицинской помощи, писал NEWS.ru.