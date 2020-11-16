Мурашко: ситуация с коронавирусом в России остаётся напряжённой

https://static.news.ru/photo/6a2451a0-27f2-11eb-9cfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Ситуация с коронавирусом в России оценивается как напряжённая, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

За последнюю неделю количество выявляемых случаев оставалось на достаточно высоком стабильном уровне, — отметил он во время заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с пандемией.

По его словам, в настоящее время для пациентов с COVID-19 развёрнуты 263 тысячи больничных коек.

Ранее он рассказал, что число пациентов, находящихся в реанимациях российских больниц, увеличивается.

В России 16 ноября зафиксирован новый рекорд по числу заболевших за сутки. За прошедшие 24 часа количество заразившихся россиян возросло на 22 778 человек. Коэффициент распространения COVID-19 в стране вторые сутки подряд сохраняется на уровне 1,07.

Со времени начала пандемии коронавирусной инфекции, которая была объявлена в марте, в России было проведено почти 70 миллионов тестов на COVID-19. Во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ организован усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов.

Выписывать пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) можно после одного отрицательного теста на заболевание, а не двух. Соответствующий указ главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой размещён на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, срок выполнения теста на коронавирус не должен превышать 48 часов, писал NEWS.ru.